AGI - La Casa Bianca "ha consigliato a Israele di ritardare un'invasione di terra di Gaza" in modo da guadagnare più tempo per i negoziati sul rilascio degli ostaggi. Lo scrive il New York Times, aggiungendo che un altro obiettivo degli Stati Uniti nel chiedere il rinvio è quello di consegnare altri aiuti ai palestinesi, cercare di capire come evitare un bagno di sangue dei civili e prepararsi agli attacchi delle milizie filo-iraniane contro obiettivi statunitensi.

Il quotidiano -che ha sentito diverse fonti dell'amministrazione Biden - aggiunge che gli Stati Uniti continuano a sostenere l'ingresso israeliano nella Striscia di Gaza per smantellare Hamas. "Ma quel che eè accaduto dopo il rilascio delle due donne statunitensi ha indotto l'amministrazione Biden a far pressing sugli israeliani perche' concedano il tempo di negoziare il rilascio degli altri 212 ostaggi".

Il presidente americano Joe Biden, insieme ai leader internazionali, ha ribadito "il sostegno a Israele e al suo diritto di difendersi dal terrorismo" ma ha sottolineato l'importanza "del rispetto del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili".