In Europa ci sono sempre meno cattolici

AGI - Diminuisce il numero dei cattolici in Europa mentre aumenta nel mondo, soprattutto in Africa. È quanto emerge dalle statistiche dell'Agenzia Fides che offrono un quadro panoramico della Chiesa nel mondo, in occasione della 97esima Giornata Missionaria Mondiale di domenica 22 ottobre.

Al 31 dicembre 2021, il numero dei cattolici era pari a 1.375.852.000 persone con un aumento complessivo di 16.240.000 cattolici rispetto all'anno precedente. L'aumento interessa tutti i continenti, tranne l'Europa (-244.000). Come nel passato è più marcato in Africa (+8.312.000) e in America (+6.629.000), seguono Asia (+1.488.000) e Oceania (+55.000).

La percentuale mondiale dei cattolici è leggermente diminuita (-0,06%) rispetto all'anno precedente, ed è pari al 17,67%. Riguardo ai continenti le variazioni sono minime.