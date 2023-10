Occupano il congresso Usa per sostenere la Palestina, 500 manifestanti ebrei fermati

AGI - Circa 500 ebrei statunitensi, tra cui una ventina di rabbini, sono stati fermati negli Stati Uniti mentre protestavano in Campidoglio contro la guerra di Israele a Gaza e chiedevano un cessate il fuoco immediato.

È quanto riferisce il quotidiano israeliano Haaretz. Jewish Voice for Peace, uno dei gruppi promotori di quella che viene descritta come "la più grande protesta ebraica in solidarietà con i palestinesi nella storia degli Stati Uniti", ha riferito che la polizia del Campidoglio ha strappato striscioni con la scritta "cessate il fuoco adesso" mentre i manifestanti indossavano magliette abbinate con la scritta "non nel nostro Nome: gli ebrei dicono ora il cessate il fuoco", suonavano gli shofar e cantavano preghiere ebraiche.

© AFP

"Non c'è stato un momento nella mia vita in cui è stato più urgente per la nostra comunità ebraica sollevarsi, parlare apertamente, portare il nostro dolore, paura, dolore e indignazione - e mobilitarsi con tutto ciò che abbiamo", ha detto il direttore esecutivo di Jewish voice for peace Stefanie Fox.

La protesta si è svolta dentro e fuori il Campidoglio. I manifestanti hanno chiesto che l'amministrazione Joe Biden e il Congresso sostengano un cessate il fuoco a Gaza e smettano di finanziare il "genocidio" israeliano nei Territori palestinesi, secondo alcuni dei loro manifesti.

© AFP

Parte della protesta si è svolta all'interno del Cannon Building, dove hanno i loro uffici alcuni parlamentari. Si tratta di un isolato adiacente alla sede principale del Campidoglio e, sebbene per entrarvi sia necessario superare un controllo di sicurezza, per accedervi non è richiesto alcun accredito particolare. Seduti a terra e con in mano grandi striscioni in cui chiedevano il cessate il fuoco, alcuni manifestanti sono stati Fermati.

"Abbiamo avvertito i manifestanti di fermare la protesta e quando non hanno obbedito abbiamo iniziato ad arrestarli. Tra questi arresti, tre persone sono state accusate di aver aggredito un agente", ha fatto la polizia del Campidoglio su X. Secondo media Usa, come la Cbs News, ci sono stati 300 fermi. I detenuti sono stati ammanettati, messi in fila all'interno del cordone di sicurezza stabilito attorno all'edificio e caricati su un autobus della polizia, mentre il resto del gruppo, dall'altra parte della barriera, li ha applauditi e ha cantato 'Bella Ciao'.

© AFP

"Ci siamo riuniti per impedire ai membri del Congresso di finanziare o sostenere altre bombe a Gaza e per chiedere un cessate il fuoco e consentire gli aiuti umanitari a Gaza in modo che i palestinesi possano smettere di essere uccisi per crimini di guerra", ha affermato Asher Firestone, rappresentante di Jewish Voice for Peace. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "sostiene il genocidio permettendo che accada", ha aggiunto. Molti dei manifestanti che sono riusciti a entrare a Cannon indossavano una maglietta con su scritto "Gli ebrei dicono il cessate il fuoco adesso" e "Non a mio nome".