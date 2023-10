A Gaza servono 100 camion di aiuti umanitari al giorno

AGI - Gli aiuti umanitari a Gaza - una volta che saranno in grado di attraversare il confine tra l'Egitto e il territorio palestinese - dovranno essere "consistenti", dell'ordine di 100 camion al giorno, e dovranno essere sicuri, ha dichiarato Martin Griffiths, coordinatore delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, alla CNN Europe. Poi ha aggiunto di come ci sarà bisogno di "negoziati incredibilmente dettagliati con le parti" per stabilire le modalità di ingresso e distribuzione degli aiuti.

L'intervento è stato pronunciato poche ore dopo che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di aver ricevuto assicurazioni dal governo israeliano che consentirà il passaggio degli aiuti umanitari attraverso il valico di Rafah.

"Dobbiamo avere la certezza di poter intervenire su larga scala ogni giorno, ripetutamente e in modo affidabile", ha insistito Griffiths, spiegando che il personale delle Nazioni Unite che si trova nella Striscia di Gaza - tra cui 14.000 dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) - sarà poi in grado di distribuire i vari beni di prima necessità.

Millions of people need urgent humanitarian assistance in Gaza.



Thank you Minister Shoukry for the frank discussion on how we can work together to get aid into Gaza as quickly, as safely and as reliably as possible. https://t.co/C7ssVdSd7K pic.twitter.com/PN4MjJLDy8 — Martin Griffiths (@UNReliefChief) October 18, 2023

"In secondo luogo, dobbiamo essere in grado di raggiungere le persone in modo sicuro", ha insistito, sottolineando come il diritto umanitario internazionale imponga alle organizzazioni umanitarie di fornire aiuti dove le persone si sentono al riparo. "Questi due aspetti devono essere chiariti e confermati, e spero che ciò avvenga nei prossimi giorni, in modo da poter avviare questo programma di aiuti essenziali", ha concluso. Griffiths si trova da martedì al Cairo per negoziare con le autorità egiziane.

The humanitarian situation in and around the Gaza Strip can only be described as an utter catastrophe.



We will continue to demand respect for international humanitarian law.



And we continue to call for humanity to prevail.



My briefing at the @UN today: https://t.co/FMrOrslhIx — Joyce Msuya (@JoyceMsuya) October 17, 2023

Da giorni, quantità massicce di aiuti sono bloccate nel deserto egiziano del Sinai, mentre Rafah è chiusa sul lato palestinese, dopo i quattro bombardamenti di questa settimana. "Israele non impedirà l'invio di aiuti umanitari dall'Egitto, purché si tratti di cibo, acqua e medicinali per la popolazione civile nel sud della Striscia di Gaza", ha confermato un comunicato dell'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Griffiths ha sottolineato che le Nazioni Unite si assicureranno che gli aiuti vadano solo ai civili e non al movimento islamista di Hamas, che controlla Gaza.