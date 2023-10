 Cina-Russia, Xi loda la crescente fiducia reciproca con Putin

AGI - Si sono conclusi a Pechino i negoziati tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping, durati circa un'ora e mezza. Durante la parte pubblica dei negoziati russo-cinesi, Putin ha osservato che nelle attuali difficili condizioni "è particolarmente richiesto uno stretto coordinamento in politica estera" tra i due Paesi ed è proprio così che la Federazione Russa e la Cina stanno costruendo la loro cooperazione.

A sua volta, Xi Jinping ha osservato che la Cina è pronta a collaborare con la Russia per proteggere la giustizia internazionale, nonché per promuovere la pace e la prosperità in tutto il mondo.

© AFP Vladimir Putin e Xi Jinping

Il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin hanno aperto insieme il Forum della Via della Seta. Xi Jinping ha detto che l'iniziativa infrastrutturale mira a "dare nuovo slancio" all'economia globale: "Punta a migliorare la politica, le infrastrutture, il commercio, la connettività finanziaria e interpersonale, iniettando nuovo slancio nell'economia globale", ha osservato, secondo quanto riferisce l'agenzia Xinhua, rivolgendosi al forum di delegati internazionali riuniti a Pechino L'iniziativa, lanciata nel 2013 dal leader cinese, ricrea simbolicamente l'antica Grande Via della Seta, per favorire l'ingresso della Cina nei mercati di Asia centrale, Medio Oriente, Europa e Africa.

"Russia e Cina, come la maggior parte dei Paesi del mondo, condividono il desiderio di una cooperazione paritaria nel rispetto del diritto di ciascuno Stato al proprio modello di sviluppo", ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all'apertura del terzo forum di cooperazione internazionale 'One Belt, One Road' a Pechino.

"Abbiamo ripetutamente notato che la Russia e la Cina, come la maggior parte dei paesi del mondo, condividono il desiderio di una cooperazione paritaria reciprocamente vantaggiosa al fine di raggiungere un progresso economico universale sostenibile e a lungo termine e il benessere sociale, nel rispetto della diversità di civiltà e del diritto di ogni Stato al proprio modello di sviluppo", ha aggiunto il presidente russo che ha elogiato a Pechino l'iniziativa cinese della Nuova Via della Seta e ha sottolineato l'importanza del "coordinamento con la Cina" su questioni quali la logistica e la connettività.

"Abbiamo ripetuto che Russia e Cina condividono un'aspirazione, ovvero una cooperazione proficua che rispetti la diversità culturale e i modelli di sviluppo di ciascun Paese. Siamo soddisfatti del successo di questa iniziativa, capace di connettere e integrare diverse regioni del mondo", ha detto all'apertura del forum.