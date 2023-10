Putin e Xi, un'amicizia che perdura nel tempo

AGI - Dieci anni dopo aver brindato a un'amicizia nascente con vodka e torta, Xi Jinping e Vladimir Putin si incontreranno di nuovo mercoledì a Pechino cercando di approfondire ulteriormente la partnership "senza limiti" tra i loro due paesi. I due presidenti condividono un forte legame personale, con Xi che definisce la sua controparte russa il suo "migliore amico" e Putin che ha a cuore il suo "partner affidabile".

Il loro rapporto è rimasto costante nonostante un decennio di relazioni sempre più difficili con i paesi occidentali - esemplificato dalla continua invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che la Cina ha rifiutato di condannare. Putin è atterrato a Pechino e il Cremlino ha detto che avrebbe incontrato Xi nelle prossime 24 ore.

L'importanza del nuovo incontro

La sua partecipazione a un forum di leader nella capitale cinese questa settimana non è solo un raro viaggio all'estero per il leader russo, ma anche un'opportunità per rendere omaggio all'iniziativa infrastrutturale Belt and Road ('La via della Seta') firmata da Xi.

"La presenza della delegazione russa a Pechino è importante per Mosca", ha affermato Alicja Bachulska, esperta di politica estera cinese presso il Consiglio europeo per le relazioni estere. "Legittimerà la Russia sulla scena internazionale creando un'immagine positiva di Putin che non è completamente isolato nel contesto della guerra", ha detto all'AFP.

Un brindisi per un'amicizia speciale

Xi e Putin hanno stretto la loro amicizia quando la coppia ha condiviso torta e bicchierini di vodka per celebrare il compleanno del leader russo durante un vertice in Indonesia nel 2013. Da allora i due si sono avvicinati, con Xi che ha portato via Putin con un viaggio in treno ad alta velocità attraverso la Cina per preparare i tradizionali panini al vapore nel 2018.

Putin ha poi ricambiato il favore con frittelle ricoperte di caviale e una crociera sul fiume durante le successive visite di Xi in Russia. Nel 2019, il leader russo ha persino organizzato una festa di compleanno per Xi, sorprendendolo con un gelato durante una conferenza in Tagikistan.

La vita dei due uomini condivide molte somiglianze: sono nati a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro all'inizio degli anni '50 ed entrambi hanno avuto figlie. Sono il prodotto di due giganti socialisti, con Xi rampollo di una famiglia di rivoluzionari comunisti e Putin un ex ufficiale dell'intelligence sovietica.

Entrambi sono tormentati dal crollo dell'URSS: per Putin un "grande disastro geopolitico" e per Xi un ammonimento per il Partito Comunista cinese. Rispecchiando i legami dei loro leader, anche Pechino e Mosca si sono avvicinate più strettamente negli ultimi anni, considerandosi l'un l'altra come un contrappeso all'Occidente guidato dagli Stati Uniti.