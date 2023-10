Dopo l'Oscar, Michelle Yeoh conquista un seggio al CIO

AGI - La malese Michelle Yeoh, prima donna asiatica a vincere l'Oscar come miglior attrice ed ex campionessa di squash, è stata eletta per un mandato di quattro anni nel Comitato Olimpico Internazionale durante la 141a sessione dell'organismo a Mumbai. Nominata dal Consiglio esecutivo del CIO a settembre, la 61enne è stata approvata a larga maggioranza insieme all'ex judoka israeliana Yael Arad, al leader sportivo ungherese Balazs Furjes, all'ex pallavolista e deputata peruviana Cecilia Villacorta, all'organizzatore di eventi sportivi tedesco Michael Mronz e al capo del Comitato Olimpico tunisino Mehrez jeanBoussayene.

La sessione ha anche eletto due presidenti di federazioni internazionali per le loro funzioni: la svedese Petra Sorling, a capo della federazione di tennis da tavolo, e il coreano Jae Youl Kim, a capo dell'Unione Internazionale di Pattinaggio. Michelle Yeoh non ha mai partecipato a un'Olimpiade né ha mai ricoperto una posizione dirigenziale nello sport, ma è la più famosa degli otto nuovi arrivati, sette mesi dopo aver vinto l'Oscar per il suo ruolo nella stravagante commedia "Tutto dappertutto".

© AFP

Tuttavia, l'attrice è stata campionessa malese di squash giovanile - uno sport che il CIO ha appena votato per includere nelle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 - e ha ballato a lungo prima di infortunarsi e rinunciare alla carriera di ballerina.

"Non ho mai sognato di fare l'attrice, ma da bambina ho sempre sognato di essere un'atleta olimpica", ha detto alla zona mista dopo la cerimonia, spiegando di aver praticato anche l'atletica, il nuoto e i tuffi, e ora simula la boxe e l'escursionismo. Per "entrare nella famiglia" del CIO, ha raccontato, si è "accampata davanti alla porta del Presidente" Thomas Bach, che ha incontrato durante la sua visita in Malesia nel 2015.

© AFP

"Sono molto fortunata che mi abbia ascoltato e mi abbia chiesto quello che tutti voi vi state chiedendo: 'Perché dovrei avere un posto a questo tavolo?' Sono molto felice che alla fine me ne abbia dato uno". "Userò tutti i mezzi a mia disposizione come attrice, (...) Perché siamo in grado di raggiungere persone di diversa provenienza", ha promesso.

Già ambasciatrice del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo dal 2016, l'attrice ha ritenuto che la Squadra Olimpica dei Rifugiati potesse essere "un ottimo punto di partenza", poiché ha "già lavorato" con gli sfollati. Michelle Yeoh è salita alla ribalta per la prima volta nel 1984 con una serie di film d'azione al fianco di Jackie Chan e Maggie Cheung. È emersa sulla scena mondiale nel 1997 come James Bond girl in "Il domani non muore mai", prima di recitare in successi come "La tigre accovacciata", "Memorie di una geisha" e, più recentemente, "Crazy Rich Asians".

Con oltre 50 film all'attivo in 40 anni, l'attrice ha una dozzina di progetti in cantiere, tra cui i nuovi film di Avatar. Dopo 19 anni di 'fidanzamento' in luglio si è sposata con il francese Jean Todt, figura di spicco dell'automobilismo mondiale ed ex direttore della scuderia Ferrari di Formula 1 che presiede anche la Federazione Internazionale dell'Automobile.