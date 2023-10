AGI- Un uomo di 71 anni ha pugnalato a morte un bambino e ferito gravemente una donna nella periferia meridionale di Plainfield, Illinois, perché musulmani. Lo fa sapere l'ufficio dello sceriffo della contea di Will secondo quanto riportano i media Usa.

La donna di 32 anni ieri mattina ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria, dicendo che il suo padrone di casa l'aveva aggredita con un coltello. Gli agenti della contea di Will e gli agenti del dipartimento di polizia di Plainfield sono arrivati sul posto e hanno trovato l'uomo di 71 anni, Joseph M. Czuba, seduto a terra, vicino al vialetto della casa. Aveva un taglio sulla fronte ed è stato poi trasportato in un ospedale locale.

Gli agenti hanno poi trovato due vittime, una donna di 32 anni e un bambino di 6 anni, all'interno di una camera da letto. Entrambi avevano subito diverse decine di coltellate al petto, al busto e alle braccia. Il bambino, pugnalato 26 volte, è stato trasportato in condizioni critiche in un ospedale locale, dove è stato successivamente dichiarato morto, ha detto l'ufficio dello sceriffo. La donna è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni ma dovrebbe essere fuori pericolo.

Czuba è stato accusato di omicidio di primo grado, tentato omicidio di primo grado, due reati d'odio e percosse aggravate con un'arma mortale. L'uomo non ha rilasciato dichiarazioni agli investigatori riguardo al suo coinvolgimento nell'attacco, ma gli investigatori hanno stabilito che aveva preso di mira le vittime a causa della loro identità musulmana e del conflitto in corso in Medio Oriente che coinvolge Hamas e Israele.