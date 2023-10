Biden chiama Netanyahu e Abu Mazen. Blinken torna a Riad

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen per discutere della sicurezza e prevenire un aggravamento del conflitto. La Casa Bianca ha spiegato che Washington sta lavorando con le Nazioni Unite e con i Paesi del Medio Oriente per "garantire che i civili innocenti possano avere accesso a acqua, cibo e assistenza medica".

"Il presidente Biden - spiega la Casa Bianca - ha espresso il suo appoggio a tutti gli sforzi per proteggere i civili". L'obiettivo, ha spiegato il presidente a Netanyahu, è sviluppare un coordinamento tra Stati Uniti, Egitto, Giordania, Israele e gli altri Paesi della regione. Ad Abu Mazen il presidente americano ha ribadito il "diritto alla dignità e all'autodeterminazione" del popolo palestinese.

Ma, ha aggiunto Biden, "Hamas non difende il diritto del popolo palestinese alla dignità e all'autodeterminazione". Il capo della Casa Bianca ha però promesso "pieno appoggio" all'Autorità palestinese per garantire aiuti umanitari a Gaza.

Blinken torna a Riad, incontra il principe bin Salman

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, che sta facendo un frenetico tour in Medio Oriente, è tornato in Arabia Saudita (per la seconda volta nel giro di 24 ore) e ha incontrato il sovrano de facto, il principe ereditario Mohammed bin Salman, che ha sospeso gli sforzi di normalizzazione con Israele come conseguenza della guerra avviata con Hamas. Il capo della diplomazia americana ha cominciato l'incontro con il principe ereditario e primo ministro saudita alle 06:30 ora italiana.

Blinken ha già incontrato sabato a Riad il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita Faisal bin Farhan, e successivamente si è recato ad Abu Dhabi per incontrare il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed. Da Abu Dhabi è tornato a Riad e oggi dovrebbe recarsi in Egitto, uno dei principali mediatori del conflitto. Nell'ambito di questo tour in Medio Oriente, Blinken si è recato anche in Israele, Giordania, Qatar e Bahrein per insistere sul sostegno "incrollabile" degli Stati Uniti allo Stato ebraico e stabilire contatti per garantire che il conflitto non si espanda su altri fronti.