La prima volta di Putin all'estero dopo il mandato di arresto

AGI - Vladimir Putin è arrivato in Kirghizistan, a quanto riportano i media russi. Si tratta del primo viaggio all'estero per il Presidente russo da quando è stato emesso a suo carico un mandato d'arresto, in seguito all'invasione dell'Ucraina, da parte della Corte penbale internazionale.

Nel corso della sua visita a Bishek, Putin incontrerà il suo omologo kirghizo, Sadyr Japarov, mentre domani parteciperà a un vertice della Comunità degli Stati indipendenti, che raccoglie la gran parte delle ex Repubbliche sovietiche.