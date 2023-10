Elon Musk dichiara guerra al giornalismo tradizionale 

AGI - La piattaforma di social media X (ex Twitter) di Elon Musk ha eliminato i titoli degli articoli di notizie condivisi dagli utenti, con una mossa che potrebbe peggiorare ulteriormente le relazioni con i gruppi d'informazione. È da tempo che il miliardario si scaglia contro i "media tradizionali" e sostiene che X sia una migliore fonte di informazioni.

Tuttavia, Musk ha spiegato che l'ultimo cambiamento è avvenuto per ragioni "estetiche": notizie e altri collegamenti ora appaiono solo come immagini senza testo di accompagnamento.

Musk ha rilevato Twitter l'anno scorso con un accordo da 44 miliardi di dollari e da allora l'ha ribattezzato X, licenziando migliaia di dipendenti e attirando critiche per aver consentito il ritorno sulla piattaforma di teorici della cospirazione ed estremisti in precedenza banditi, mandando in fuga gli inserzionisti.

Musk ha anche bandito - e reintegrato - vari giornalisti di testate del calibro del Washington Post e della Cnn. Alcuni gruppi media hanno smesso del tutto di postare su X.

L'Afp e altri organi di stampa francesi hanno avviato una causa legale all'inizio di agosto accusando X di violazioni del copyright. Quando in agosto erano state discusse per la prima volta le modifiche ai collegamenti, Musk aveva spiegato che si trattava di una sua idee e che avrebbe "migliorato notevolmente l'estetica".

Le modifiche più recenti sembrano essere state introdotte gradualmente questa settimana. Invece di vedere un titolo insieme a un'immagine, gli utenti ora vedono solo un'immagine. Alcuni utenti hanno già commentato che ora è difficile distinguere tra notizie e altri tipi di informazioni, il che potrebbe sollevare dubbi sull'affidabilità del sito.