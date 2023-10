Il copresidente di Afd ricoverato dopo un comizio, possibile un attacco

AGI - Il co-leader dell'AFD, Tino Chrupalla, è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente durante un comizio elettorale. Lo ha comunicato il suo partito. L'incidente è avvenuto durante un comizio a Ingolstadt, nel sud del Paese: Chrupalla è svenuto poco prima di salire sul palco e in seguito ha accusato sintomi come nausea e vertigini, ed è stato portato in una clinica vicina, dove è ancora sotto osservazione.

Secondo la polizia al momento non ci sono prove di un reato attribuibile a terzi, ma la procura ha aperto un'indagine sulla base della versione dei fatti fornita dallo stesso politico. Ha sentito qualcosa di simile a un'improvvisa puntura di spillo per poi scoprire una piccola lesione sulla pelle e sentirsi male.

L'ufficio del pubblico ministero, da parte sua, ha confermato di aver aperto un procedimento per sospetto in fase pre-processuale. Il giorno prima, l'altra co-leader dell'AfD, Alice Weidel, ha annullato la sua partecipazione a un comizio elettorale nella città di Modlareuth per motivi di sicurezza, poichè sarebbe stata avvertita dai servizi di sicurezza di un possibile attacco. Con la sua famiglia, sono stati evacuati dalla loro casa privata e trasferiti in un luogo sicuro", ha dichiarato un portavoce del partito durante l'evento. In seguito è emerso che la Weidel si trova a Maiorca.

Domenica prossima si terranno le elezioni regionali negli Stati della Baviera e dell'Assia e i sondaggi danno un forte miglioramento del partito di estrema destra, con il 14-15% dei consensi.