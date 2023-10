La Russia afferma di aver sventato un tentativo di sbarco ucraino in Crimea

AGI - Le forze aeree russe hanno fermato nella notte un tentativo di sbarco delle truppe ucraine a Capo Tarkhankut, in Crimea. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo secondo quanto riporta Ria Novosti.

"Nella parte nord-occidentale del Mar Nero, le azioni degli aerei delle forze aerospaziali russe hanno fermato il tentativo di penetrazione nel territorio della Crimea da parte di un gruppo di sbarco delle forze armate ucraine, che si stava dirigendo in direzione di Capo Tarkhankut con una imbarcazione militare ad alta velocità e tre moto d'acqua" fa sapere Mosca.

I tentativi precedenti

Non si tratta dl primo tentativo delle forze anfibie ucraine di sbarcare in Crimea, aggiunge l'agenzia russa: il 10 settembre scorso gli aerei russi avevano distrutto tre imbarcazioni con truppe ucraine dirette in Crimea vicino all'isola di Zmeiny nel Mar Nero.

Il 4 settembre, l'aviazione navale aveva colpito quattro imbarcazioni della Willard Sea Force che si stavano dirigendo verso Capo Tarkhankut. Un altro distaccamento ucraino ha tentato di sbarcare in Crimea il 30 agosto ed era stato fermato dall'esercito russo che aveva colpito quattro imbarcazioni e circa 50 persone.