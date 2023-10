AGI - Il Cremlino ha smentito quanto riportato dal New York Times, secondo cui la Russia si starebbe preparando a testare il nuovo missile da crociera intercontinentale a propulsione nucleare Burevestnik. "No, non posso (confermarlo), non so da dove i giornalisti del 'New York Times' abbiano preso questa notizia", ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov durante il suo briefing stampa quotidiano.

Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che i giornalisti del quotidiano statunitense "dovrebbero controllare più attentamente le immagini satellitari" che hanno usato per avvalorare le loro affermazioni. Secondo il quotidiano, le immagini satellitari mostrano un lanciatore stazionato nell'arcipelago di New Zembla, nell'Artico russo, un'attrezzatura che, date le sue dimensioni, potrebbe trasportare un missile di questo tipo.

"Il New York Times ha osservato attività in quest'area il 20 e il 28 febbraio, con camion che si muovevano accanto al lanciatore, in seguito agli avvertimenti emessi dalle autorità russe il 31 agosto, che invitavano a evitare temporaneamente la "zona pericolosa" sulla parte del Mare di Barents vicina al presunto sito di lancio. Il giornale ha osservato che le autorità russe avevano emesso lo stesso avviso prima del test missilistico di Burevestnik, avvenuto nel 2019.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato nel marzo 2018 lo sviluppo dei nuovi missili da crociera intercontinentali Burevestnik, che si distinguono per i loro booster nucleari. Secondo il think tank statunitense Nuclear Threat Initiative, la Russia ha condotto almeno 13 test di questo missile tra il 2017 e il 2019, tutti falliti.