Biden al Congresso, non possiamo permettere lo stop degli aiuti a Kiev 

AGI - Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto al Congresso di "non aspettare altri 44 giorni" prima di trovare un accordo per evitare lo shutdown federale e ha ricordato ai Repubblicani l'importanza di garantire aiuti all'Ucraina. "Per nessun motivo - ha dichiarato prima di una riunione di governo alla Casa Bianca - possiamo permettere che il sostegno americano all'Ucraina venga interrotto".

"Io - ha aggiunto - mi aspetto che lo Speaker e la maggioranza dei Repubblicani del Congresso confermino l'impegno a garantire all'Ucraina l'aiuto di cui ha bisogno per difendersi dalla brutale aggressione della Russia".