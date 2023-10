AGI - Elon Musk ha pubblicato sul suo social X un meme in cui deride il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Una foto di un giovane Zelensky con la faccia pensierosa e la scritta "sono passati 5 minuti e ancora non hai chiesto 1 miliardo di dollari in aiuti". Numerose le risposte critiche sotto al post, con gli utenti che parlando di propaganda filo-russa da parte di Musk.

Tajani: Kiev conti sull'Italia, anche per l'adesione all'Ue

Kiev può contare sull'impegno dell'Italia per il supporto alla sua libertà, per l'adesione all'Unione e anche per la ricostruzione. Lo ha affermato, a quanto si apprende, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al Consiglio Esteri Ue in corso nella capitale ucraina. Tajani ha anche confermato che l'Italia è fortemente impegnata nella ricostruzione, anche come priorità prossima della presidenza del G7, sottolineando la formalizzazione dell'accordo su Odessa, forte messaggio politico e culturale da parte del Governo italiano. Impegno anche sull'adesione di Kiev all'Ue, sugli impegni di sicurezza che discendono da Vilnius e sulla protezione di Zaporhizia.

Tajani vede Zelensky, Kiev priorità nell'agenda del G7

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato a Kiev, dove si svolge una riunione informale Ue, il presidente ucraino, Vlodomyr Zelensky. L'incontro, secondo quanto si apprende, si è svolto in uno spirito di grande e speciale amicizia tra i governi. Tajani ha confermato che Ucraina sarà priorità dell'agenda italiana del G7. Da parte sua Zelensky si è rallegrato per la dichiarazione sul patronato di Odessa per la ricostruzione, importante per l'Ucraina e per l'Italia.

Il ministro italiano ha quindi ribadito il sostegno concreto del Paese nel percorso adesione Ue, anche attraverso il supporto delle istituzioni (per esempio tramite Gdf). L'Italia. ha assicurato Tajani, è pronta ad aiutare l'Ucraina anche in vista del prossimo inverno nella protezione infrastrutture e si sta lavorando all'ottavo pacchetto di armi. Secondo quanto si apprende, Zelensky, a margine del Consiglio informale Ue di Kiev, ha incontrato solo l'Italia e pochissimi altri, tra i quali l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

Tajani, l'accordo per la ricostruzione di Odessa è un messaggio politico

L'accordo per la ricostruzione della cattedrale di Odessa "è un messaggio chiaro, culturale e politico all'Ucraina": lo ha detto a Kiev il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che partecipa alla riunione informale dei capi delle diplomazie Ue. "Siamo qui per rafforzare l'Ucraina e il diritto internazionale, non ci può essere la pace senza giustizia", ha sottolineato. Riguardo a Odessa, "l'Italia darà i suoi maggiori architetti per la ricostruzione della cattedrale"; ha aggiunto.

New York Yimes: Mosca potrebbe testare iun missile nucleare

La Russia potrebbe testare o avrebbe già testato un missile nucleare. Lo scrive il New York Times, secondo cui immagini satellitari e dati aeronautici suggeriscono che Mosca "potrebbe prepararsi a testare un missile da crociera sperimentale a propulsione nucleare - o potrebbe averne testato di recente uno - con una portata teorica di migliaia di miglia".

Secondo il Nyt "i movimenti di aerei e veicoli all'interno e nelle vicinanze di una base nella remota regione artica russa sono coerenti con i preparativi effettuati per i test del missile, noto come Burevestnik o SSC-X-9 Skyfall, nel 2017 e nel 2018. Nelle ultime due settimane nella zona sono stati rilevati anche aerei di sorveglianza statunitensi e gli allarmi aerei hanno avvertito i piloti di evitare lo spazio aereo vicino.

Il Nyt ricorda che "la Russia aveva precedentemente condotto 13 test noti tra il 2017 e il 2019, tutti senza successo, secondo un rapporto della Nuclear Threat Initiative, un gruppo no-profit che analizza il controllo degli armamenti".