Trump alla corte di New York, al via il processo  

AGI - Il giudice della corte di Manhattan, Arthur Engoron, è chiamato a decidere dei capi d'accusa che riguardano Donald Trump, i suoi tre figli adulti, Ivanka, Eric e Donald Jr., e la compagnia, accusati di frode. Engoron dovrà decidere su questi sei punti: falsificazione di documenti finanziari, azione in concorso per falsificare documenti finanziari, emissione di false dichiarazioni finanziarie, azione in concorso per "falsificare false dichiarazioni finanziarie", frode assicurativa, azione in concorso per commettere frode assicurativa. Trump e la sua organizzazione sono accusati di aver gonfiato fino a 3,6 miliardi di dollari il valore dei propri asset per ottenere prestiti per centinaia di milioni di dollari.

"Se non guidassi i sondaggi e non mi fossi candidato, non avrei avuto nessuno di questi casi. Io non sarei qui a vedere voi, perché questa è una cosa orribile che sta accadendo al nostro Paese". Ha detto Trump nella sua dichiarazione davanti ai giornalisti, dentro il palazzo della corte di Manhattan.

"La gente - ha aggiunto Trump - si sta rendendo conto. Ve lo dico, gli elettori lo stanno capendo perché ogni volta che mi lanciano una incriminazione falsa io salgo nei sondaggi e questo non è mai successo prima". "Gi affari - ha continuato - stanno scappando da New York a causa di questo orribile attorney general e di questo giudice, perché le persone come noi vogliono andare in altri posti dove vengono trattati correttamente e con rispetto".

"È una cosa che non si è mai vista prima, abbiamo un attorney general corrotto. Questo processo poteva essere condotto anni fa ma hanno aspettato ora che siamo in mezzo alla campagna elettorale", ha aggiunto. "I dati della mia compagnia - ha continuato - sono formidabili". E ancora: "Questa è la continuazione della ostinata caccia alle streghe nei miei confronti".