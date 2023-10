AGI - Un allarme antincendio scattato pochi minuti prima del voto storico per evitare lo shutdown che tutti gli Stati Uniti stavano aspettando e uno smart watch preoccupato per l'eccesso di decibel e di stress.

Per il Congresso Usa un sabato da ricordare, tra tensioni, liti e riappacificazioni. Il caos più grave è stato scatenato dal suono di un allarme antincendio scattato mentre i membri del Congresso stavano per votare l'ultima proposta del presidente della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, per evitare lo shutdown del governo alla mezzanotte di sabato.

If they don’t charge Rep Bowman, with a crime for endangering the lives of those in the capitol & obstructing congressional proceedings then they better let every single J6er that’s rotting in prison for nonviolent offenses out with an apology & compensation right fucking now! pic.twitter.com/Cpc2su2VJP — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 30, 2023

Ad azionarlo, come si vede in un video della telecamera di sicurezza, è stato il deputato democratico Jamaal Bowman, nell'edificio per uffici The Canon, che è stato evacuato parzialmente per alcuni minuti. A metà pomeriggio si è saputo che la Commissione per l'amministrazione della Camera, presieduta dal repubblicano Bryan Steil, condurrà un'indagine sui motivi per cui è scattato l'allarme.

Statement from Congressman Jamaal Bowman. pic.twitter.com/v6qjdHNI7T — Congressman Jamaal Bowman (@RepBowman) October 1, 2023

Il sospetto è che sia stato manovrato intenzionalmente per guadagnare tempo. Il capo dello staff di Bowman, Sarah Iddrissu, ha confermato in una dichiarazione su X che il deputato, che rappresenta il North Bronx e parte della contea di Westchester di New York, ha fatto scattare l'allarme, anche se non ne ha spiegato il motivo. "Il deputato Bowman non si era reso conto che avrebbe fatto scattare l'allarme dell'edificio mentre si affrettava per una votazione urgente", ha scritto Iddrissu. "Il deputato si rammarica per la confusione", ha aggiunto.

Congressman Bowman did not realize he would trigger a building alarm as he was rushing to make an urgent vote. The Congressman regrets any confusion. — Sarah (@SarahIddrissu) September 30, 2023

I repubblicani hanno colto l'occasione per accusare il rappresentante dem di aver voluto ritardare il voto. Lo speaker della Camera, Mitch McCarthy, ha chiesto che Bowman venga punito e si è spinto a paragonare la situazione alla rivolta del 6 gennaio 2021, quando una folla di manifestanti favorevoli all'ex presidente Donald Trump ha preso d'assalto il Campidoglio cercando di impedire la conferma della vittoria di Joe Biden. "Se si pensa a come sono state trattate altre persone che sono entrate e volevano cambiare il corso di ciò che stava accadendo nell'edificio", ha detto, il Comitato etico dovrebbe prendere "seriamente" l'allarme antincendio attivato.

La deputata repubblicana Nicole Malliotakis ha redatto una mozione per espellere Bowman dalla Camera per la sua azione "patetica": "Questo è il Congresso degli Stati Uniti, non un liceo di New York", ha scritto su X.

Il caso dello smartwatch di Ocasio-Cortez

Ma agli onori delle cronache è salito anche lo smart watch della deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez. Quasi due milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti ha ricevuto un post su X della rappresentante newyorkese che mostra due immagini del suo smart watch con due avvisi, uno sonoro e l'altro per la frequenza cardiaca elevata.

Today in a nutshell pic.twitter.com/SrbeCHYxHk — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 30, 2023

"Oggi in poche parole", ha scritto la deputata sotto la foto del suo orologio con un avviso di frequenza cardiaca elevata. "La tua frequenza cardiaca è aumentata oltre i 120 battiti al minuto mentre sembravi inattivo per dieci minuti", si legge sullo schermo. Un'altra foto mostra l'allarme di "Ambiente rumoroso". "I livelli sonori hanno raggiunto i 90 decibel. Circa 30 minuti a questo livello possono causare una perdita temporanea dell'udito", rileva l'allerta apparsa nel momento del fragoroso applauso che ha accolto il via libera al provvedimento antishutdown.