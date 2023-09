Gli Usa chiedono alla Serbia di ritirare le truppe ammassate al confine con il Kosovo

AGI - Gli Stati Uniti invitano "la Serbia a ritirare le truppe" ammassate al confine con il Kosovo. "Vediamo un importante dispiegamento militare serbo lungo il confine con il Kosovo", compresa l'installazione "senza precedenti" di artiglieria, carri armati e unità di fanteria, ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Kirby non ha voluto esprimersi sul rischio di un'eventuale invasione del Kosovo, di cui la Serbia non riconosce l'indipendenza, e che è in preda a tensioni molto forti da qualche giorno. Il portavo e ha sottolineato che "a causa dei recenti sviluppi la Kfor", la forza dispiegata dalla NATO in questa ex provincia serba, "aumenterà la sua presenza" nel nord del territorio.

Kirby non è stato in grado di dire se si trattasse soltanto di una ridistribuzione delle truppe della Kfor verso il nord del Kosovo o di un aumento netto del numero di militari schierati da questa forza.

Il funzionario ha riferito che il capo della diplomazia americana Antony Blinken ha chiamato venerdì il presidente serbo Aleksandar Vucic per esprimergli la "preoccupazione" americana e "sottolineare la necessità di una riduzione immediata delle tensioni e di un ritorno al dialogo". Il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ha parlato con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti.

La Serbia rifiuta di riconoscere l'indipendenza che la sua ex provincia meridionale, a maggioranza albanese, ha proclamato nel 2008 un decennio dopo una guerra mortale tra guerriglia indipendentista kosovara e forze serbe.

Un poliziotto kosovaro albanese è stato ucciso domenica in un'imboscata nel nord del Kosovo, dove i serbi sono la maggioranza in diverse città. Ne è seguita una sparatoria tra le forze speciali della polizia kosovara e un commando serbo pesantemente armato. Si tratta di una delle piu' gravi escalation degli ultimi anni in Kosovo.