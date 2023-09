Leone attacca e uccide un guardaparco in Giappone

AGI - Un guardaparco in Giappone è morto in seguito a un attacco da parte di un leone a cui l'uomo stava dando del cibo nella sua gabbia. Il caso è stato reso noto dalla Polizia dopo i rilievi del caso al Tohoku Safari Park nella regione di Fukushima.

Kenichi Kato, 53 anni, è stato trovato sanguinante per alcune ferite al collo e privo di sensi all'interno dello spazio in cui vive il felino nella giornata di giovedì 28 settembre. "Si ritiene che stesse dando da mangiare a un leone", ha spiegato un portavoce del parco, e che abbia subito un attacco improvviso.

Japan zoo worker dies after apparent lion attack: An animal keeper died apparently after being attacked by a lion at a zoo in northeastern Japan, police and the facility's operator said Thursday. Kenichi Kato, 53, was… #japannews #japantoday https://t.co/ta62DJrU6e