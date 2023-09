Attacco russo nel sud, Kiev abbatte 30 droni

AGI - La difesa aerea ucraina ha distrutto più di trenta droni nella notte tra mercoledì e giovedì, durante un attacco russo nelle regioni di Odessa e Mykolaiv, nel sud del Paese, ha dichiarato Natalya Gumenyuk, portavoce del comando meridionale dell'esercito ucraino.

"Questa notte sono stati lanciati diversi gruppi di droni d'attacco" in queste regioni, ha precisato Gumenyuk, parlando di "un attacco massiccio". "Il lavoro della difesa aerea - ha aggiunto - è stato abbastanza efficace. Più di 30 droni sono stati distrutti. Stime più accurate saranno fornite dall'Aeronautica Militare. Il nemico non smette di attaccare, non smette di esercitare pressioni e cerca nuove tattiche, soprattutto con l'uso di attacchi massicci", ha proseguito Gumenyuk.

Le forze russe prendono regolarmente di mira la regione dell'Ucraina meridionale che si affaccia sul Mar Nero, dove si trovano infrastrutture portuali cruciali per il commercio marittimo.