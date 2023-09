AGI - Papa Francesco "ha ragione a fare il suo appello contro l'indifferenza" sulla questione dei migranti, ma "noi francesi facciamo la nostra parte, non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo". È la risposta che il presidente francese Emmanuel Macron ha dato nel corso della sua intervista tv in prima serata all'appello lanciato dal Papa che ha incontrato ieri a Marsiglia. La frase sull'accoglienza di "tutta la miseria del mondo" è una citazione dell'ex primo ministro socialista Michel Rocard, che la pronunciò oltre 30 anni fa sempre parlando dell'immigrazione.

Mon interview au 20h de TF1 et de France 2. https://t.co/wHjopTjekH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 24, 2023

"Alla presidente del Consiglio italiana voglio proporre di aumentare i fondi destinati ai Paesi di transito", a partire da Tunisia e Algeria, ha aggiunto Macron. "Voglio esportare loro esperti e attrezzature" per smantellare le reti" di traffico di migranti, ha detto. "Voglio proporre partenariati e risorse per impedire a queste persone di partire. E quando arrivano, dobbiamo avere una politica europea".

"Non possiamo avere una risposta franco-francese", ha sottolineato. "Dobbiamo fare la nostra parte di europei e non lasciare gli italiani da soli. L'Italia ha preso la sua responsabilità dicendo che non vuole accogliere le navi, ha svolto in questo modo il suo ruolo di Paese di arrivo".

"Dobbiamo avere un approccio coerente con i Paesi di origine - ha aggiunto - La maggior parte dei migranti proviene dall'Africa subsahariana, dove i Paesi hanno aiuti allo sviluppo. Dobbiamo dire 'vi aiutiamo, ma dovete aiutarci a smantellare le reti'" dei trafficanti. Emmanuel Macron ha parlato di una "prima battaglia". Una seconda battaglia riguarda i "Paesi di transito", come Tunisia e Algeria.

Sui migranti, "non possiamo avere dele rilsposte franco-francesi, dobbiamo giocare il nostro ruolo come europei e non lasciare l'Italia sola". "L'Europa è il Continente che fa di più, noi francesi facciamo la nostra parte, accogliamo sempre più bambini. Ma dobbiamo anche essere rigorosi, abbiamo un modello sociale generoso e non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo".

La nuova legge

La nuova legge sull'immigrazione in Francia che il Senato si appresta a discutere dovrà migliorare il sistema di regolarizzazione di chi arriva. Macron ha poi citato alcuni aspetti "molto tecnici" della riforma. Il testo, ha detto deve puntare ad "accelerare le nostre procedure e a rendere più efficace l'avvio delle pratiche per rimandare nel loro Paese quelle donne e quegli uomini che non hanno diritto a restare":

Riguardo alle regolarizzazioni dei lavoratori nei settori in difficoltà, Macron ha difeso la versione di un testo equilibrato: "ci sono molti settori in tensione che hanno bisogno di assumere le persone immigrate. Dobbiamo avere buon senso".