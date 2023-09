Record di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico

AGI - Sono stati 232.972 gli attraversamenti di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico ad agosto, secondo quanto ha riferito l'Ufficio doganale e di protezione delle frontiere (CBP) degli Stati Uniti. Si tratta di 49.500 atttraversamenti in più rispetto a luglio, un record. Le autorità per l'immigrazione hanno intercettato 181.059 attraversamenti, rispetto ai 132.652 di luglio, ha aggiunto il CBP in una nota.

Il numero di attraversamenti era diminuito dopo che l'amministrazione americana aveva definito nuove regole rimpiazzando una norma sanitaria che consentiva di bloccare quasi tutti i migranti arrivati senza i documenti necessari per entrare nel Paese. A luglio la tendenza è cambiata.

Dal 12 maggio, secondo i dati ufficiali, gli Stati Uniti hanno espulso o rimpatriato più di 253.000 persone in 152 paesi, molti dei quali latinoamericani.

L'amministrazione Biden applica il Titolo 8, che consente l'allontanamento accelerato dei migranti che entrano senza aver preso appuntamento tramite un'applicazione di telefonia mobile (Cbp One).