Mangiano muffin alla marijuana, ricoverati 90 bambini in Sudafrica

AGI - In Sudafrica circa 90 bambini delle scuole elementari sono stati ricoverati in ospedale dopo aver mangiato muffin contenenti marijuana acquistati da un venditore ambulante mentre si recavano in aula. Lo riferisce la Bbc.

Secondo il dipartimento dell'istruzione della provincia di Gauteng, i piccoli, alunni della scuola elementare di Pulamadibogo, a nord-ovest di Pretoria, durante la lezione hanno presentato uno "strano comportamento" che ha spinto gli insegnanti a chiamare un'ambulanza. I bambini, si legge nel rapporto della polizia, hanno lamentato "gravi dolori" e presentato sintomi come nausea, mal di stomaco e vomito. Tre alunne non sono ancora state dimesse.

La polizia ha arrestato due persone, un ventunenne e un diciannovenne, con l'accusa di tentato omicidio. I sospetti compariranno nelle prossime ore davanti alla magistratura. Sono attesi i risultati degli esami tossicologici sui bambini per confermare che le intossicazioni siano state dovute al Thc.

All’inizio di quest’anno, il partito dell’Alleanza Democratica (DA) aveva chiesto maggiori controlli sui venditori ambulanti e misure di sicurezza più rigide negli edifici scolastici dopo che otto bambini erano stati ricoverati in seguito al consumo di "space cookies", ovvero biscotti alla marijuana, fuori da un'altra scuola sudafricana.