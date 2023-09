AGI - I separatisti armeni sarebbero d'accordo con la proposta di cessate il fuoco del comando dei peacekeepers russi. Lo scrive l'agenzia Interfax, secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo per il ritiro delle unità rimanenti e delle truppe delle forze armate armene dalla zona di schieramento dei peacekeeper russi nel Nagorno-Karabakh. Un incontro dei rappresentanti dei separatisti del Karabakh con Baku sulla "reintegrazione, il rispetto dei diritti e la sicurezza degli armeni" si terrà domani nella città di Yevlakh, aggiunge l'agenzia russa.

Putin, spero in risoluzione pacifica per Karabakh

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la speranza per una risoluzione "pacifica" del conflitto in Nagorno Karabakh. "Siamo in stretto contatto con tutte le parti in conflitto: con le autorità di Erevan, con le autorità (separatiste del Karabakh) di Stepanakert e con quelle di Baku", ha affermato durante un incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. "Spero che si possa raggiungere una de-escalation e portare la soluzione a questo problema su un percorso pacifico", ha aggiunto.

Erevan: preso atto dell'accordo, non abbiamo partecipato

L'Armenia ha preso atto dell'accordo raggiunto attraverso la mediazione delle forze di pace russe tra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaigian per la cessazione delle ostilità e lo scioglimento delle forze armate del Karabakh. Lo ha detto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. "Abbiamo appreso dalle pagine di informazione ufficiali del Nagorno-Karabakh che l'amministrazione del Nagorno-Karabakh ha accettato la proposta di cessate il fuoco del contingente russo di mantenimento della pace", ha detto Pashinyan in un discorso video rilanciato da Interfax.

L'Armenia ha rivisto il testo e "poiché non siamo stati in alcun modo coinvolti nella sua stesura e non abbiamo preso parte alle discussioni, il nostro primo commento riguarderebbe il fatto che il testo menziona le Forze Armate armene e si riferisce al ritiro delle restanti unitò delle forze armate armene del Nagorno-Karabakh", ha detto.

"Questo fatto non ci sembra abbastanza chiaro, poiché abbiamo più volte affermato che la Repubblica di Armenia non ha un esercito nel Nagorno-Karabakh dall'agosto 2021. Ma in ogni caso abbiamo preso atto di questa affermazione e della sua accettazione da parte dell'amministrazione del Nagorno-Karabakh", ha detto Pashinyan.

Premier Armenia, mi aspetto che Mosca garantisca l'intesa

"Se le forze di pace russe hanno avanzato la proposta di porre fine alle ostilità e di sciogliere l'esercito del Karabakh, significa che si sono completamente assunte l'obbligo di garantire la sicurezza degli armeni del Nagorno-Karabakh senza riserve". Lo dice il primo ministro armeno Nikol Pashinyan citato da Interfax, aggiungendo di aspettarsi che le forze di pace russe garantiranno pienamente la sicurezza degli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh.

Le forze di pace russe dovrebbero fornire condizioni adeguate affinché "gli armeni del Nagorno-Karabakh possano godere del pieno diritto di vivere nelle loro case e sul loro suolo", ha detto Pashinyan. "Vivere in modo dignitoso e sicuro. Mi risulta che si siano assunti la piena responsabilita' per questo", ha detto Pashinyan.

Nagorno-Karabakh, nervo scoperto nel risiko del Caucaso

Il Nagorno Karabakh, circa 143 mila abitanti in una superficie grande meno della metà della Sardegna, è al centro di una disputa territoriale ormai trentennale tra Armenia e Azerbaigian, due ex repubbliche sovietiche nel Caucaso. La regione è divisa in sette regioni, oltre alla capitale Stepanakert a statuto speciale, dove vivono oltre 53 mila persone. Karabakh significa 'giardino nero' ed è una parola di origine turca e persiana, mentre Nagorno in russo significa 'montagna'. I separatisti vi si riferiscono usando l'antico nome armeno Artsakh.

Regione popolata soprattutto da armeni, nel 1923 ottiene lo status di regione autonoma all'interno della repubblica sovietica dell'Azerbaigian. Dopo il crollo dell'Urss nel 1991, i separatisti armeni ne prendono il controllo, con una mossa sostenuta da Erevan, scatenando una guerra che causa 30.000 morti e migliaia di sfollati, ma dalla quale escono vincitori, conquistando anche un 'corridoio' che collegava l'enclave all'Armenia.

Nel 1994, con la mediazione di Mosca, viene concordato un cessate il fuoco nel quale si riconosce il controllo degli armeni sulla regione, ma combattimenti continuano regolarmente lungo la frontiera con l'Azerbaigian. Nel 2020 scoppia un nuovo conflitto armato, durante il quale le truppe azere riconquistano gran parte del territorio. La nuova situazione sul terreno viene riconosciuta in un cessate il fuoco.

Per controllarne l'applicazione, la Russia dispiega 2 mila soldati. È una disfatta per l'Armenia che provoca tensioni e proteste nel Paese, con il palazzo del governo a Erevan assaltato dai manifestanti. Nel settembre 2022 le due parti si trovano ancora una volta a fronteggiarsi, accusandosi a vicenda della responsabilità di aver scatenato nuovi combattimenti. Il blocco da parte di Baku dell'unico corridoio di collegamento tra l'Armenia e il Nagorno Karabakh porta a una penuria di generi alimentari e a un riacutizzarsi delle tensioni, fino all'operazione militare lanciata martedì da Baku.