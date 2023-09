Biden: "Mi ricandido perché Trump vuole distruggere la democrazia"   

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ammesso di comprendere le preoccupazioni sulla sua età ma non cede sull'intenzione di ricandidarsi per, afferma, difendere la democrazia americana che Donald Trump vorrebbe "distruggere". "Molte persone sembrano concentrarsi sulla mia età", ha detto l'ottantenne presidente degli Stati Uniti durante un evento di raccolta fondi a New York, "lo capisco, credetemi, lo so meglio di chiunque altro".

"Mi candido perché è in gioco la democrazia. Perché nel 2024 voteremo di nuovo sul futuro della democrazia. Vorrei essere chiaro: Donald Trump e i suoi sostenitori repubblicani sono determinati a distruggere la democrazia americana", ha accusato Biden che potrebbe benissimo, nel novembre 2024, dover affrontare nuovamente l'ex presidente repubblicano.

La campagna del presidente americano, che sottolinea i suoi buoni risultati economici e i suoi ambiziosi piani di ripresa industriale, non è riuscita finora a relegare in secondo piano queste preoccupazioni sull'età e sul livello di energia dell'esponente democratico. Secondo i sondaggi, la grande maggioranza degli elettori lo considera troppo vecchio per restare alla Casa Bianca. Qualche giorno fa, un influente editorialista in ambito democratico, David Ignatius, ha dato voce a queste apprensioni in un articolo per il Washington Post, che ha suscitato scalpore negli ambienti politici.

Pur esprimendo la sua "ammirazione" per il presidente democratico, l'editorialista ritiene che una ricandidatura di Joe Biden "rischia di annullare il suo più grande risultato, ovvero essere riuscito a fermare Trump". L'ex presidente non è molto più giovane, con i suoi 77 anni, e durante un'intervista trasmessa domenica da Nbc, ha affermato che il problema di Biden non sono i suoi 80 anni ma "la sua incompetenza". Gli attuali sondaggi mostrano che, sebbene la differenza di età tra i due uomini sia piccola, gli americani sono più preoccupati per quella di Biden.