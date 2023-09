AGI - Le Nazioni Unite devono "ergersi adesso contro la deliberata aggressione" all'Ucraina da parte della Russia, "allo scopo di scoraggiare ogni aggressione futura" dello stesso tipo: è quanto il presidente americano, Joe Biden, sta per dire all'Assemblea generale dell'Onu secondo le anticipazioni del suo discorso diffuse dalla Casa Bianca.

"La Russia crede che il mondo la lasci brutalizzare senza conseguenze l'Ucraina. Ma io vi chiedo: se abbandoniamo i principi fondanti della carta delle Nazioni Unite, quale Stato membro potrà ancora sentirsi protetto? Se lasciamo che l'Ucraina venga smembrata, l'indipendenza delle nazioni sarà ancora garantita? La risposta è no", dirà Biden nel suo intervento.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina, nel suo discorso di apertura della 78 Assemblea generale. Guterres ha parlato di "autoritarismo in marcia" e di "democrazia sotto minaccia", messo in guardia dalle "minacce nucleari che ci mettono tutti a rischio" e definito l'invasione russa una "violazione del diritto internazionale", un atto che ha "distrutto vite" e "speranze".

Dopo aver ricordato, in apertura di intervento, le catastrofiche inondazioni che hanno devastato la Libia, Guterres ha prima sostenuto che i libici "sono vittime di anni di conflitti e di un caos del clima, vittime di leader vicini e lontani", elementi che tutti insieme insieme hanno fallito nel portare pace, poi ha denunciato la paralisi delle Nazioni Unite, a cominciare dalle divisioni che frenano l'azione del Consiglio di sicurezza.

Guterres ha invocato una riforma del maggiore organismo decisionale dell'Onu ed è a questo punto che è partito il richiamo politico ai conflitti attuale. "La democrazia - ha dichiarato - è sotto minaccia. L'autoritarismo è in marcia, le ineguaglianze stanno aumentando e i discorsi d'odio sono in ascesa". "Il nostro mondo - ha aggiunto - ha bisogno di statisti, non di giocatori sleali".

Onu: arrivato Zelensky, indossa la consueta tenuta da combattimento

È arrivato al Palazzo di Vetro dell'Onu il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, scortato dalle guardie del corpo. Media americani riportano che indossa anche oggi, in vista dell'Assemblea generale, quella che è ormai la sua divisa, maglia verde e pantaloni cargo. Con lui c'è anche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.