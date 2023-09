 All'asta il cappello con cui Michael Jackson ballò il moonwalk

AGI - Il cappello con cui 40 anni fa Michael Jackson si presentò sul palco per ballare il suo famoso "moonwalk" sarà messo all'asta il 26 settembre a Parigi. Era nelle battute iniziali di "Billie Jean" e la coreografia fu registrata il 25 marzo 1983. Il video è stato trasmesso il 16 maggio 1983 dalla rete statunitense NBC, per commemorare il 25 anniversario della famosa etichetta discografica Motown.

Jackson lancia il cappello dal palco proprio mentre inizia a ballare. Si tratta di un Fedora, la cui stima di partenza è compresa tra 60.000 e 100.000 euro. Fa parte di un lotto di 200 oggetti del mondo del rock e del pop che sarà messo in vendita dalla casa d'aste parigina Hotel Drouot. Qui l'anno scorso è stata messa all'asta una chitarra appartenente a Noel Gallagher, che il musicista aveva rotto nel backstage prima di un concerto degli Oasis. La chitarra rotta ha segnato la fine della band ed e' stata venduta per 385.500 euro.

"Un certo Adam Kelly, accreditato per lo show del 25 marzo 1983, ha preso il cappello pensando che lo staff del cantante lo avrebbe recuperato, ma non è stato cosi'", ha spiegato Arthur Perault, direttore generale della galleria Artpe'ges, che organizza la vendita in collaborazione con Lemon Auction. Il cappello è passato di mano ed è entrato in una collezione europea.

La vendita di oggetti legati al mondo della musica popolare si è affermata come uno dei principali vettori del mondo delle aste. Recentemente un migliaio di oggetti del cantante britannico Freddie Mercury sono stati venduti per 46,5 milioni di euro, un record per questo tipo di collezioni, secondo la casa d'aste Sotheby's.