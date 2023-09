AGI - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di "slogan elettorali" riguardo la dichiarazione del ministero dell'Interno francese Gerald Darmanin, il quale ha dichiarato che la Francia non accoglierà migranti arrivati a Lampedusa.

Nel rapporto tra Italia e Francia, ha sottolineato il ministro, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'Onu, "fa fede quello che dice il presidente Macron".

"E mi pare - ha aggiunto - che ci sia voglia di collaborare". "C'è una campagna elettorale in Francia - ha continuato - e capisco bene, ma come non deve essere affrontato in Italia con slogan da campagna elettorale così non deve essere affrontata a livello europeo". "Dobbiamo essere responsabili - ha ribadito - davanti a una situazione d'emergenza. Non vale la politica dello scaricabarile, non vale la politica del puro nazionallismo".