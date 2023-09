Agli Invictus Meghan torna in pubblico e ruba la scena

AGI - Ha abbracciato i presenti (i membri della Casa reale non abbracciano né toccano nessuno), ha indossato calzoncini corti (è buona regola per le donne dei Windsor non scoprire mai il ginocchio), ha mescolato abiti da poche decine di euro con accessori costosissimi, ha indossato gioielli mozzafiato (e chiacchierati).

Agli Invictus Games, a Dusseldorf, in Germania, è riapparsa Meghan, la duchessa di Sussex: era rimasta per settimane dietro le quinte, nella sua casa di Montecito, in California; è adesso riapparsa in pubblico, e non solo ha rotto il protocollo ma ha anche catturato la scena. Tutti gli occhi sono puntati su di lei da quando, a metà settimana, ha raggiunto il marito in Germania, il principe Harry.

Gli Invictus Games sono uno degli impegni che il principe si è tenuto, dopo aver abbandonato il 'lavoro' nella Casa Reale: la competizione sportiva internazionale che celebra la resilienza dei militari feriti in battaglia è uno dei pochi progetti legati alla sua passata vita nella Famiglia reale a cui il duca, veterano della guerra in Afghanistan, è rimasto legato.

E volente o nolente, sua moglie, l'ex attrice diventata duchessa fa sempre notizia. A Dusseldorf, infrangendo ogni regola imparata a Corte, Meghan ha abbracciato diversi giocatori nigeriani e anche un'atleta americana Danielle Pothoof: veterana della guerra in Afghanistan, la soldatessa ha una gamba amputata perché è 'saltata' su una mina, e si è fatta premiare avvolta in una bandiera a stelle e strisce.

A sorprendere poi sono stati gli outfit di Meghan che, con sapienza e nonchalanche, ha mescolato abiti 'street style' (Zara, ma non solo...) con quelli di grandi firme (Chanel, Max Mara, Carolina Herrera, Bottega Veneta, Dior). A una partita di basket si è addirittura presentata in pantaloncini corti, abbinati a una maglietta nera e un blazer, look semplicissimo, indossato su costosissime 'pianelle' Chanel. Spiazzante anche il look per una cena: abito scuro in cotone pelle d'uovo da 65 euro, abbinato a scarpe e cinture firmate.

Il Daily Mail - il tabloid britannico che ha ingaggiato una battaglia quasi personale con i duchi di Sussex, dai quali è stato trascinato in tribunale perché considerato troppo invasivo - ha fatto i conti calcolando che, in pochi giorni, Meghan ha sfoggiato outfit e gioielli per oltre 250mila sterline. In realtà sono i gioielli quelli che 'tirano su il conto. Meghan indossa sempre un Cartier da quasi 18mila sterline che era della principessa Diana e solo il suo anello da mignolo è stimato valere quasi 60mila euro: quell'anello però è chiacchieratissimo perché sarebbe realizzato da un diamante regalatole alle nozze dal sanguinario principe saudita, Mohammed bin Salman.

Accolti allo stadio come rockstar, Harry e Meghan venerdì hanno assistito alla finale di volley in sedia a rotelle tra Polonia e Colombia: il pubblico ha anche cantato 'Happy Birthday to You' al principe che compiva 39 anni; poi, al termine della partita, la 42enne duchessa si è asciugata una lacrima quando c'è stata la premiazione.