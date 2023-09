Due russi e un americano arrivano sull'Iss

AGI - Due cosmonauti russi e un astronauta statunitense sono arrivati a bordo di una capsula Soyuz sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) venerdì, nell'unico caso di cooperazione nonostante le profonde tensioni tra Mosca e Washington.

Il veterano cosmonauta russo Oleg Kononenko e il suo compagno Nikolai Tchoub, insieme all'astronauta della NASA Loral O'HaraLeur, hanno lasciato il cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, nel cuore della notte alle 15:44 GMT come previsto, a bordo del razzo Soyuz MS-24.

L'equipaggio è arrivato alla ISS tre ore dopo, ha annunciato l'agenzia spaziale russa in un comunicato stampa. Questo lancio arriva a meno di un mese dalla perdita della sonda lunare russa Luna-25, che si è schiantata sulla Luna in agosto. Il fallimento ha ricordato le difficoltà che il settore spaziale russo sta affrontando da anni, dalla mancanza di fondi agli scandali di corruzione.

"È un momento molto speciale e una grande sensazione essere parte di qualcosa che è più grande di noi e che ha unito così tante persone. Sono entusiasta di questa missione", ha dichiarato la quarantenne O'Hara, per la quale si tratta del primo volo nello spazio, durante una conferenza stampa a Baikonur.

"L'atmosfera è buona e l'equipaggio è pronto a svolgere tutti i compiti che gli sono stati assegnati", ha dichiarato Nikolai Chub, 39 anni, anche lui al suo primo volo. Ha aggiunto che viaggiare nello spazio era "un sogno d'infanzia" al quale aveva dedicato "tutta la sua vita".

I tre astronauti sostituiranno i russi Sergei Prokopiev e Dmitri Peteline e l'americano Frank Rubio, arrivati a bordo della ISS un anno fa. La loro missione era stata prolungata a causa di un danno alla navicella di rientro, la Soyuz MS-22, che ha subito una spettacolare perdita mentre era agganciata alla ISS nel dicembre 2022, dovuta, secondo Mosca, all'impatto di un micrometeorite.

L'agenzia spaziale russa ha quindi deciso di utilizzarla solo in casi di emergenza e ha optato per l'invio della navicella MS-23 in sostituzione. Il settore spaziale è una delle poche aree di cooperazione rimaste tra Russia e Stati Uniti, in un contesto di forti tensioni dovute al conflitto in Ucraina.

L'americana Loral O'Hara ha dichiarato che la ISS è "un simbolo di pace e cooperazione". "A differenza di quanto accade sulla Terra (...) dove le nazioni spesso non vanno d'accordo, lassù andiamo d'accordo, ci capiamo e siamo molto sensibili alle nostre relazioni. Ci prendiamo sempre cura l'uno dell'altro", ha aggiunto Kononenko, 59 anni.