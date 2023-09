La Germania riattiva l’accoglienza per i migranti di Lampedusa

(AGI) - Roma, 16 set. - Di fronte all'arrivo in massa di migranti a Lampedusa, la Germania ha deciso di riprendere l'ammissione volontaria di migranti provenienti dall'Italia che era stata sospesa. Lo ha annunciato la ministra tedesca dell'Interno, Nancy Faeser, parlando di "obbligo di solidarietà".

Secondo quanto riferisce il quotidiano Die Welte, Faeser ha dichiarato venerdì all'ARD che la procedura di ammissione volontaria era stata sospesa "perché l'Italia non ha mostrato alcuna volontà di riprendere le persone attraverso la procedura di Dublino", ma ha aggiunto che "ora è ovviamente chiaro che adempiremo al nostro obbligo di solidarietà".

Il meccanismo di solidarietà era stato concordato tra alcuni paesi dell'UE, tra cui la Germania, nel giugno dello scorso anno. La Germania aveva inizialmente promesso di accogliere 3.500 richiedenti asilo provenienti da paesi particolarmente in difficoltà ai confini meridionali dell'Europa.

Finora, 1.700 persone in cerca di protezione sono state trasferite attraverso il cosiddetto meccanismo volontario di solidarietà europea per completare la loro procedura di asilo in Germania. Di questi, circa 1.000 provengono dall'Italia e 670 da Cipro.