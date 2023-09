La vita quotidiana della dinastia Savoia all'asta a Ginevra

AGI - Motociclette, statuette di porcellana e un divano bianco in finta pelle: sono questi alcuni degli oggetti di un'asta di Casa Savoia che offre un raro sguardo sulla vita quotidiana dei reali. Questa settimana andranno all'asta oltre 200 oggetti provenienti dall'ex casa ginevrina di Vittorio Emanuele di Savoia - figlio dell'ultimo re d'Italia, Umberto II - e di sua moglie Marina.

Gli aficionados reali potrebbero essere interessati a una delicata tazza da te' del 18 secolo, a una partita di scacchi modernista o a due motociclette di proprietà del figlio 51enne della coppia, Emanuele Filiberto di Savoia. Una parte dei lotti è in vendita online fino al 18 settembre, mentre altri saranno oggetto di un'asta di persona due giorni dopo, organizzata dalla casa d'aste Geneve Encheres. Complessivamente, si prevede che gli oggetti messi in vendita dalla coppia possano fruttare tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri (112.000-168.000 dollari).

Ma Cyril Duval, socio di Geneve Encheres, ha dichiarato che le stime di valore non sono importanti, poiché la collezione è più che altro un "innamoramento". Quest'asta, ha detto, "permette ai collezionisti di ottenere alcuni oggetti che hanno sognato dopo averli visti nelle riviste o sullo schermo".

La collezione comprende cimeli storici e alcuni oggetti domestici provenienti dalla villa che i Savoia avevano costruito negli anni Settanta a Vesenaz, alla periferia di Ginevra. Vittorio Emanuele è l'86enne capo di Casa Savoia, la cui famiglia fu costretta a lasciare l'Italia dopo l'abolizione della monarchia nel 1946.

Tra gli oggetti in vendita c'è "un set da pranzo del XIX secolo utilizzato durante un ballo organizzato dalla Regina Vittoria nella City Hall di Londra", ha dichiarato Duval. Ci sono anche oggetti legati al patrimonio della famiglia Savoia, tra cui stemmi d'argento incisi e statuette di porcellana, ma anche statuette di bronzo che richiamano lo stile modernista degli interni della villa ginevrina.

La collezione comprende anche oggetti "molto più pop", ha detto Duval. Ha evidenziato una delle due motociclette, una Indian Sport Scout del 1941, con un prezzo richiesto di 15.000-20.000 franchi svizzeri (16.800-22.400 dollari). "Apparteneva al principe ereditario Emanuele Filiberto, un principe rock-and-roll del XX secolo con le braccia tatuate", ha detto.

Il nipote dell'ultimo re d'Italia, sposato con l'attrice francese Clotilde Courau, amava andare in moto con Johnny Hallyday, la leggenda del rock francese, ha aggiunto. Duval ha spiegato che l'asta arriva dopo che "il principe e la principessa hanno lasciato e venduto" la villa di Ginevra quest'anno, scegliendo invece di soggiornare nella loro residenza nella lussuosa località sciistica svizzera di Gstaad.

Vittorio Emanuele è nato a Napoli nel 1937, meno di un decennio prima che la monarchia finisse e la sua famiglia fosse costretta a lasciare l'Italia. Lui e gli altri eredi maschi della famiglia Savoia furono mandati in esilio perché suo nonno Vittorio Emanuele III aveva collaborato con il regime fascista di Benito Mussolini alle leggi antiebraiche durante la Seconda Guerra Mondiale.

Vittorio Emanuele III abdicò nel maggio 1946 dopo 46 anni di regno e gli succedette il figlio Umberto II, ma solo per un mese prima che un referendum di giugno abolisse la monarchia. Il Parlamento italiano ha posto fine al divieto costituzionale di rientro in Italia degli eredi maschi di Casa Savoia solo nel 2002, dopo che Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto hanno giurato fedeltà alla Repubblica, ma hanno continuato a vivere soprattutto in Svizzera.