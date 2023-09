Due mummie 'non umane' presentate ai parlamentari in Messico

AGI - I presunti corpi di due esseri "non umani" sono stati presentati durante un'audizione del Congresso in Messico, generando un misto di sorpresa, incredulità e ridicolo sui social media. I resti mummificati sono stati esposti ieri in due piccole teche: è la prima volta che il Congresso messicano affronta ufficialmente la questione della possibile vita extraterrestre.

I presunti cadaveri, che avevano un colore grigiastro e una forma del corpo simile a quella umana, sono stati portati da Jaime Maussan, un controverso giornalista e ricercatore messicano, che ha riferito di averli trovati in Perù nel 2017. "Sono esseri non umani. Non vogliamo chiamarli extraterrestri perché non lo sappiamo", ha detto Maussan durante la sessione convocata dal deputato del partito al governo Sergio Gutierrez, che ha difeso l'evento definendolo "di interesse pubblico".

Maussan ha citato l'analisi della datazione al carbonio condotta dall'Università Nazionale Autonoma del Messico che, a suo dire, mostra che "questi esseri hanno circa 1.000 anni". Gutierrez ha chiesto agli oratori di giurare di dire la verità durante l'udienza.

Ha detto che Maussan ha richiesto la sessione dopo che a luglio un ex funzionario dell'intelligence aveva detto a una commissione del Congresso degli Stati Uniti che gli esseri umani non erano soli nell'universo e che le autorità americane stavano nascondendo le prove.

A maggio, l'agenzia spaziale americana NASA ha tenuto il suo primo incontro pubblico sulla questione e ha sollecitato un approccio scientifico piu' rigoroso per chiarire l'origine dei cosiddetti fenomeni anomali non identificati (UAP). L'evento messicano ha suscitato sia stupore sia scherno, comprese battute accompagnate da foto della creatura aliena nel film "E.T.".