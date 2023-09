 Guterres: "L'Ue condivida gli sforzi dei Paesi di primo arrivo"

AGI - L'Onu ha lanciato un sostegno all'Italia, impegnata nell'emergenza sbarchi, invitando l'Unione Europea a non lasciare Roma da sola. È la posizione espressa dal Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, rispondendo a una domanda sull'emergenza migranti a Lampedusa.

"Nel flusso di arrivi - ha dichiarato - ci sono persone che sono chiaramente rifugiati, e persone che sono migranti, noi vediamo persone che essenzialmente hanno bisogno di vedere rispettati i loro diritti umani. I rifugiati vanno oltre i loro diritti umani. Lo sforzo deve essere condiviso da tutti gli europei". "Gli sforzi - ha aggiunto Guterres - non possono limitarsi ai confini di un Paese".

Gli scenari di guerra

"La mia speranza è di avere colloqui significativi". spiega Guterres, riguardo gli incontri annunciati, per la prossima settimana, con i presidenti di Ucraina e Turchia e il ministro degli Esteri russo, per discutere degli accordi sulle esportazioni di grano e fertilizzanti. Guterres, messo sotto pressione dalle domande dei giornalisti nel corso del briefing, non ha voluto concedere di più su quanto si aspetta dai bilaterali con i rappresentanti dei tre Paesi.

Il Segretario generale dell'Onu è "determinato" a rilanciare gli accordi sul grano tra Ucraina e Russia, con la mediazione del presidente turco Recep Tayyp Erdodan. Guterres conta di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il presidente turco, seppure separatamente, nel corso della settimana dell'Assemblea generale, che si apre lunedì.

"Non dirò - ha aggiunto - se sono ottimista o pessimista, ma che resto determinato a fare tutto il possibile per riportare in vita l'accordo sulle esportazioni di grano ucraino e fertilizzanti russi". "Una delle mie preoccupazioni" sulla crisi Ucraina-Russia è "che vediamo rischi di frammentazione".