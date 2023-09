Esce dal carcere la moglie del boss della droga 'El Chapo'

AGI - Esce dal carcere Emma Coronel Aispuro, la moglie del signore della droga messicano Joaquin "El Chapo" Guzman. La donna era detenuta in un istituto di reclusione a bassa sicurezza di Los Angeles. Lo riferisce la Cnn citando un portavoce del Federal Bureau of Prisons. Nel novembre 2021 la donna era stata condannata a tre anni di prigione dopo essersi dichiarata colpevole di traffico di droga e accuse di riciclaggio di denaro legate all'impero costruito dal marito.

El Chapo Guzman (Afp)

La sentenza comprende anche una confisca di 1,5 milioni di dollari e quattro anni di obbligo di firma dopo la scarcerazione. In tribunale Coronel aveva espresso profondo rimorso per il suo coinvolgimento con Guzman e il cartello di Sinaloa e per i danni che potrebbe aver causato. Coronel ha due figlie con Guzman, che ha incontrato quando era una giovane reginetta di bellezza e che ha sposato nel 2007, all'eta' di 18 anni.

Intanto il marito, meglio noto come El Chapo, sta scontando l'ergastolo nella prigione Supermax, nel Colorado, dopo essere scappato due volte dal carcere in Messico. E' stato condannato all'ergastolo nel 2019 per impresa criminale, traffico di droga e armi da fuoco, con una sentenza da lui stesso definita "ingiusta". I membri del cartello di Sinaloa, ancora operativo, sono stati sanzionati dall'amministrazione Biden lo scorso febbraio per il loro coinvolgimento in traffico illegale e mortale di fentanil e metanfetamine.