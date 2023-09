Ritrovato lo youtuber salernitano scomparso a New York  

AGI - È stato ritrovato Cosimo Corrado, 21 anni, salernitano, scomparso venerdì a New York. Lo hanno riferito i suoi familiari sui social, anche con un video in cui festeggiano la notizia del ritrovamento giunta dagli Usa e ringraziano tutti quelli che hanno condiviso l'appello per ritrovarlo.

L'ultima volta Corrado era stato visto è stato venerdì sera, mentre girava scalzo per le strade di Manhattan e in stato confusionale. Poi era scomparso. Lo youtuber sulla rete si chiama "Kazuosan" ed è un gamer seguito da più di un milione di utenti. Corrado, racconta La Voce di New York, la prima a dare la notizia, era arrivato a New York da poco e si era sistemato in un hotel.

La scomparsa era resa ancora più inquietante da un particolare: quando i genitori hanno provato a contattarlo su uno dei suoi due cellulari, a rispondere è stato uno sconosciuto, che ha detto di aver trovato il telefonino per strada. Il caso è seguito dalla Farnesina e dal Consolato generale d'Italia a New York.