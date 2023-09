Salvo dopo 9 giorni lo speleologo caduto in una grotta in Turchia

AGI - Soccorso lo speleologo americano caduto il 2 settembre in fondo a una grotta nel sud della Turchia. Lo ha annunciato la Federazione speleologica turca. "Mark Dickey è stato salvato", ha detto la federazione, aggiungendo che "l'operazione è stata completata con successo".

Lo speleologo quarantenne ha subito un'emorragia addominale mentre esplorava il sistema di grotte Morca vicino a Mersin con un team internazionale. La grotta, la terza più profonda della Turchia, raggiunge quasi 1,3 chilometri di profondità nel punto più basso.

US explorer Mark Dickey was finally pulled out after he was trapped in Türkiye’s third deepest cave in Mersin. He reportedly suffered from gastrointestinal bleeding at 1,040 metres depth. More than 150 rescuers from Türkiye and other countries were involved in the operations pic.twitter.com/VbchNozWhc

Mark Dickey era precipitato a 1.120 metri di profondità. Il suo incidente ha innescato quella che i servizi di emergenza hanno definito una delle più' grandi e complicate operazioni di salvataggio sotterraneo mai organizzate. Una squadra internazionale di 200 soccorritori, esploratori e medici ha iniziato a sollevare con cautela Dickey in superficie dopo alcune trasfusioni di sangue.

Prima lo hanno legato a una barella, che a volte doveva essere issata verticalmente con una corda attraverso passaggi particolarmente stretti. Le squadre che tiravano le corde a volte facevano delle pause, andando in superficie prima di tornare sottoterra. "Ci congratuliamo con tutti coloro che hanno dato il loro contributo", ha affermato la Federazione Speleologica Turca.

Mark Dickey was removed from the last exit of the cave at 00:37 and taken to the UMKE tent. Thus, the cave rescue part of the operation has ended successfully. We congratulate all those who have contributed! #MarkDickey #caverescue #Morca #tumaf@AFADBaskanlik