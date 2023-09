AGI - L'Italia ha deciso di dedicare un francobollo commemorativo alla regina Elisabetta: con l'eccezione di alcuni papi, è il primo caso in Italia di un simile riconoscimento dedicato a una personalità di uno Stato estero.

A presentarlo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso con l'ambasciatore britannico in Italia Edward Llewellyn, alla presenza di tutte le istituzioni coinvolte nell'ideazione, produzione e commercializzazione del francobollo: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il francobollo raffigura l'effigie della regina Elisabetta II, la sovrana più longeva nella storia della Corona britannica, nel corso di diverse fasi della sua lunga vita da monarca.

"Un gesto molto toccante", ha sottolineato l'ambasciatore ringraziando il ministro e tutti gli italiani.