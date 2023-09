"Tutto ciò che accade a Trump è persecuzione per ragioni politiche" ma le accuse di connessioni dell'ex presidente Usa con la russa sono "assurde": lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, che sta parlando al Forum Economico orientale, di Vladivostock.

Putin ha detto anche di non aspettarsi alcun cambiamento drastico nella politica russa degli Stati Uniti, indipendentemente da chi diventerà presidente. "Perché dovremmo pensare a questo? Penso che non ci saranno cambiamenti drastici nella politica estera degli Stati Uniti, a prescindere da chi sarà eletto presidente".

"È vero, abbiamo sentito le promesse del signor Trump di risolvere i problemi più urgenti, tra cui la crisi ucraina, entro pochi giorni, ebbene, questo non può che farmi piacere, è un bene", ha specificato il leader del Cremlino.

Ma le questioni giudiziarie del tycoon americano rappresentano solo una parte dei temi toccati da Putin durante l'incontro: dalla guerra in Ucraina al rapporto commerciale con la Cina, dalla ricandidatura al Cremlino alle 'spie britanniche' dietro il tentativo di sabotare la centrale di Zaporizhzhia. Tanti i temi affrontati al Forum della cittadina orientale, la più vicina al confine con la Corea del Nord.

La guerra in Ucraina

Se gli Stati Uniti pensano che il presidente ucraino sia pronto a sedersi a un tavolo di negoziato con la Russia, dovrebbero cancellare l'ordine di Zelensky che vieta qualsiasi colloquio. Vladimir Putin affronta il tema del conflitto con parole nette.

"Dovreste chiedergli perché fa queste dichiarazioni, perché non lo so - ha dichiarato a Vladivostok - Per quanto riguarda il processo negoziale, se gli Stati Uniti ritengono che l'Ucraina sia pronta per i colloqui, che cancellino l'ordine del presidente ucraino che vieta i negoziati". Putin ha risposto così a una domanda sul perché il Segretario di Stato americano Antony Blinken abbia rilasciato dichiarazioni sui colloqui tra Russia e Ucraina.

L'assenza al G20

Putin non ha al momento l'esigenza di incontrare i leader occidentali del G20. A spiegarlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Al momento non ha bisogno di incontrare queste persone, perché questo incontro non può aggiungere nulla di costruttivo alla nostra agenda".

E questo, ha aggiunto, sulla base di quanto viene dichiarato da "questi rappresentanti degli Stati dell'Occidente". Peskov ha commentato così le osservazioni del primo ministro britannico secondo cui il presidente russo "non ha il coraggio" di affrontare gli altri leader del G20.

Allo stesso tempo, l'agenda internazionale di Putin è piuttosto intensa "in aree che sono costruttive e dove abbiamo i nostri interessi", ha detto Peskov. "Quando arriverà il momento di incontrare i signori sopra citati, sarà sicuramente fatto", ha concluso.

Il rapporto Mosca-Pechino

"Ogni anno aggiungiamo praticamente un terzo al nostro commercio. Nei primi sette mesi di quest'anno, la crescita del commercio è stata più o meno la stessa o, credo, anche maggiore, circa il 24%. Ha raggiunto i 120 miliardi di dollari. L'obiettivo che abbiamo fissato con il presidente cinese Xi Jinping di raggiungere i 200 miliardi di dollari di scambi commerciali può essere raggiunto nel prossimo futuro". Queste le parole del presidente russo durante un incontro con il vicepremier del Consiglio di Stato cinese Zhang Guoqing.

La ricandidatura

La decisione sulla ricandidatura del presidente russo Vladimir Putin al vertice del Cremlino sarà presa dopo che il Parlamento avrà fissato la data sulle elezioni. Lo ha detto lo stesso Putin intervenendo alla sessione plenaria dell'Eastern economic Forum. "Per legge - ha detto - il nostro Parlamento deve prendere una decisione alla fine dell'anno. Ne parleremo quando la decisione sarà presa e la data delle elezioni sarà annunciata"

"Indebolimento Rublo? Non credo ci siano problemi"

Il recente indebolimento del rublo non rappresenta un problema "insormontabile" e tutti i fattori che influenzano il tasso di cambio sono gestibili, ha rassicurato Putin. "Si tratta naturalmente di una questione che richiede un'indagine diligente da parte della Banca Centrale e del governo russo, le cosiddette autorità finanziarie. Tuttavia, non credo che in generale ci siano problemi e difficoltà del tutto insormontabili", ha detto il numero uno del Cremlino.

"Questo è dovuto a molti fattori, tra cui il ritorno o il parziale mancato ritorno dei guadagni in valuta estera dei nostri maggiori esportatori. Ci sono altri fattori, ma nel complesso si tratta di fattori gestibili. Li vediamo, li capiamo e anche la Banca Centrale li vede", ha aggiunto Putin