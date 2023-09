AGI - Più di 2.000 persone hanno perso la vita e 1.200 sono disperse a causa del ciclone Daniel, che ha colpito ieri il nord-est della Libia. Lo ha dichiarato il capo del governo parallelo dell'Est, Osama Hammad, descrivendo la situazione nella città di Derna - la più colpita dalle piogge torrenziali - come "catastrofica".

"Migliaia di persone sono disperse, interi quartieri sono scomparsi insieme ai loro residenti spazzati via dal mare", ha detto Hammad. Le precipitazioni hanno superato i 400 millilitri all'ora, una cifra mai registrata negli ultimi quattro decenni secondo il Centro meteorologico nazionale.

A Derna sono crollate due dighe liberando 33 miloni di metri cubi d'acqua, scrive il Libya Observer. Il consigliere comunale di Derna Ahmed Amdur ha chiesto un intervento internazionale "urgente" per "salvare la citta'".

Il crollo delle aree residenziali e il crollo di edifici e infrastrutture pubbliche e private ha provocato la chiusura delle vie di comunicazione terrestri, e Amdur ha chiesto l'apertura di un corridoio marittimo per assistere i residenti.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp