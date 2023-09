AGI - Uomini incappucciati hanno vandalizzato l'esterno del palazzo presidenziale La Moneda domenica durante la marcia per commemorare il 50esimo anniversario del colpo di stato contro Salvador Allende in Cile, alla quale ha partecipato anche il presidente di sinistra Gabriele Boric.

Un gruppo di manifestanti ha distrutto le finestre della sede del governo con pietre e bastoni, ha graffiato i muri con spray aerosol e ha abbattuto le recinzioni che circondavano il percorso della protesta. Gli agenti antisommossa hanno dieperso gli uomini incappucciati con gas lacrimogeni e idranti. Secondo quanto riferito dal governo, tre persone sono state arrestate e tre agenti in uniforme sono rimasti feriti.

"Come Presidente della Repubblica condanno categoricamente questi eventi. La loro irrazionalità nell'attaccare ciò per cui Allende e tanti altri democratici hanno combattuto è vile e meschina", ha reagito Boric nel suo resoconto di X. Gli incidenti sono avvenuti mentre circa 5.000 persone attraversavano parte del centro di Santiago per raggiungere il Cimitero Generale della capitale.

Alla manifestazione ha partecipato brevemente anche il militante di sinistra Boric, il primo presidente dal ritorno alla democrazia (1990) ad unirsi all'evento dell'11 settembre, data del colpo di stato del 1973.

Allende, suicidatosi lo stesso giorno del colpo di stato, fu rovesciato dai militari al comando del generale Augusto Pinochet, che guidò una dittatura durata 17 anni,causando la morte di oltre 3.200 persone.