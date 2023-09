Modi apre il G20. Trovata l'intesa su "questioni finanziarie chiave"

AGI - Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha dichiarato l'apertura ufficiale del vertice del G20.

La presidenza indiana del G20 è riuscita a raggiungere un consenso generale "su quattro questioni finanziarie chiave". È quanto riportano i media indiani a pochi minuti dall'inizio ufficiale del vertice. I punti su cui si sarebbe raggiunto un accordo da inserire nella dichiarazione finale sono "l'inclusione dei paesi del Sud del mondo nelle strategie di crescita delle economie industriali, la ristrutturazione delle banche multilaterali di sviluppo per una crescita globale inclusiva, lo sfruttamento della tecnologia digitale per lo sviluppo sociale e l'esplorazione del potenziale delle nuove tecnologie per il bene comune".

Il mondo soffre di una "crisi di fiducia". Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi aprendo ufficialmente i lavori del vertice del G20 a Nuova Delhi.

"Il mondo sta vivendo un'enorme crisi di fiducia", ha affermato il premier sottolineando come la guerra abbia "esacerbato questo deficit di fiducia". "Se riusciamo a sconfiggere il Covid, ha osservato, possiamo anche sconfiggere questa crisi di fiducia reciproca".

Meloni accolta da Modi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Bharat Mandapam Convention Centre di New Delhi dove a breve inizieranno i lavori del vertice del G20. Meloni, in completo blu elettrico con pantaloni, è stata accolta dal primo ministro indiano, Narendra Modi, con una stretta di mano. I due leader hanno sorriso a favore di obiettivi e telecamere e scambiato qualche parola prima di congedarsi.

Prima di Meloni erano già arrivati al vertice, tra gli altri, il cancelliere tedesco Olaf Scholz (che porta ancora la benda nera all'occhio), la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel e il primo ministro olandese, Mark Rutte.