Kim presenta il primo sottomarino nucleare tattico

AGI - Alla presenza del 'lider maximo', il dittatore Kim Jong-un, la Corea del Nord ha festeggiato il varo di un nuovo "sottomarino per attacchi nucleari tattici", una risorsa bellica con cui il regime punta all'obiettivo - come hanno scritto i media locali - a "rafforzare ulteriormente la capacità deterrente nucleare sia in termini di qualità che di quantità".

La cerimonia si è tenuta presso i cantieri navali Pongdae a Sinpo (sulla costa nord-orientale del Paese), il principale centro di sviluppo dei sottomarini nordcoreani, dove il sottomarino numero 841, denominato "Hero Kim Kun-ok" (un ufficiale della marina degli anni quaranta) è stato consegnato alle Forze Navali.

Il varo è avvenuto mercoledì in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del Paese, che si celebra domani sabato, e durante la cerimonia Kim ha tenuto un discorso in cui ha affermato che il sottomarino "sarà uno dei principali mezzi nucleari offensivi" e ha elogiato il piano del Comitato Centrale del partito unico volto a "modernizzare continuamente le forze navali e incoraggiare l'adozione di armi nucleari da parte della Marina in futuro".

Dotare la marina di armi atomiche "è una questione urgente in questo momento", ha aggiunto Kim, che si prepara a recarsi a Vladivostok per un vertice con il presidente russo Vladimir Putin, dove i due leader probabilmente discuteranno delle vendite di armi della Corea del Nord per aiutare la Russia nella guerra in Ucraina. Sulla base delle immagini diffuse oggi dai media nordcoreani, il nuovo sottomarino sembra essere lo stesso che Kim ha ispezionato negli stessi cantieri nell'estate del 2019.