Hong Kong inondata. Non pioveva così da 140 anni

AGI.- Hong Kong è stata inondata dalle piogge più intense degli ultimi 140 anni che hanno lasciato le strade della città e alcune stazioni della metropolitana sott'acqua, costringendo le sue scuole a chiudere.

Appena oltre il confine, le autorità del centro tecnologico cinese di Shenzhen hanno registrato le piogge più forti da quando sono iniziate le registrazioni nel 1952. Il cambiamento climatico ha aumentato l'intensità delle tempeste tropicali, dicono gli esperti, con più pioggia e raffiche più forti che portano a inondazioni improvvise e danni alle coste.

Le forti piogge a Hong Kong sono iniziate giovedì e un ora prima della mezzanotte, l'osservatorio meteorologico della città ha registrato precipitazioni orarie di 158,1 millimetri presso la sua sede, la più alta da quando sono iniziate le registrazioni nel 1884.

Le autorità hanno emesso avvisi di inondazioni improvvise, mentre i servizi di emergenza hanno condotto operazioni di salvataggio in alcune parti del territorio.

"I residenti che vivono in prossimità dei fiumi dovrebbero stare attenti alle condizioni meteorologiche e dovrebbero prendere in considerazione l'evacuazione" se le loro case fossero allagate, ha detto l'osservatorio. Ha inoltre messo in guardia da potenziali smottamenti, invitando gli automobilisti a "stare lontani da pendii ripidi o muri di sostegno".

In mattinata, i taxi hanno faticato lungo le strade allagate mentre i pendolari tentavano di recarsi al lavoro. Alcune auto sono rimaste bloccate dal diluvio. Le strade sono state allagate anche sull'isola di Lantau, dove i fiumi hanno straripato.