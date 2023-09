AGI - l segretario di Stato Usa Antony Blinken, in visita oggi a Kiev, annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina con finanziamenti per oltre un miliardo di dollari. Lo ha riferito un funzionario del dipartimento di Stato alla Cnn. Blinken, secondo la Cnn, incontrera' il presidente Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba.

I media ucraini avevano scritto ieri della sua visita programmata, ma il dipartimento di Stato non lo aveva confermato ufficialmente. L'ultima volta che Anthony Blinken ha visitato l'Ucraina è stato nel settembre 2022.

La Russia ha confermato che le sue forze si sono ritirate dal villaggio ucraino di Robotyne, più di una settimana dopo che Kiev ne aveva annunciato la riconquista. Evgheni Balitsky, il capo della regione di Zaporizhzhia scelto da Mosca, ha ammesso che l'esercito russo si era ritirato per quelle che ha definito "ragioni tattiche". "L'esercito russo si ritirato tatticamente da questo insediamento e si è ritirato sulle colline", ha detto il funzionario in un'intervista a Rbc.

A più di 18 mesi dall'invasione russa, l'Ucraina sostiene che sta guadagnando terreno e che ha sfondato la prima linea di fortificazioni russe in diversi punti della linea del fronte, nonostante le ripetute dichiarazioni di Mosca secondo cui la controffensiva ucraina - che va avanti da tre mesi - sia stata un fallimento. Il 28 agosto scorso, Kiev aveva annunciato la presa di Robotyne e spiegato che la conquista del villaggio nella regione di Zaporizhzhia apriva la strada all'esercito ucraino verso Sud, anche in direzione della penisola della Crimea.

"La situazione lungo la linea del fronte orientale rimane difficile e il compito principale delle truppe ucraine è garantire una difesa affidabile e prevenire la perdita delle proprie roccaforti, ha dichiarato Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di terra ucraine.

"Il nemico non rinuncia ai suoi piani per raggiungere i confini delle regioni di Donetsk e Luhansk", ha detto Syrskyi su Telegram. "Il nostro compito principale e' garantire una difesa affidabile, prevenire la perdita delle nostre roccaforti e posizioni nelle direzioni Kupiansk e Lymansk, nonche' avanzare con successo e raggiungere le linee designate in direzione Bakhmut", ha aggiunto.

La Russia ha lanciato un attacco missilistico su Kiev questa mattina presto, con i sistemi di difesa aerea del Paese che hanno abbattuto tutti i missili, prima che raggiungessero i loro obiettivi. Lo ha comunicato l'amministrazione militare della capitale su Telegram. Allarmi di raid aerei sono risuonati in tutta l'Ucraina per un'ora. "Un altro attacco missilistico del nemico contro una città pacifica con l'obiettivo di uccidere la popolazione civile e distruggere le infrastrutture", ha riferito Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. Il funzionario ha aggiunto che, secondo le prime informazioni, nella capitale non vi sono stati danni, né vittime.