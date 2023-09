Caccia all'uomo dopo la fuga di un ex soldato accusato di terrorismo

AGI - È caccia all'uomo nel Regno Unito dopo la fuga dal carcere di Wandsworth del 21enne Daniel Abde Khalife, ex soldato accusato di terrorismo. Il ministero della Difesa ha fatto sapere che il giovane era stato cacciato dalle forze armate il 22 maggio ed era in attesa di processo dopo essere finito nel mirino con l'accusa di aver lasciato finte bombe in una base militare mentre era ancora sotto le armi.

Secondo quanto riferito dalla Bbc, Khalife sarebbe scappato nascondendosi sotto un furgone che consegnava cibo. La polizia ritiene che rappresenti un "basso rischio" ma ha invitato i cittadini a non avvicinarlo e chiamare il numero di emergenza se lo avvistano.

Le forze dell'ordine pensano sia ancora nella capitale e hanno allertato porti e aeroporti per impedirgli la fuga.