Harry e Meghan scatenati al concerto di Beyoncé, crisi smentita [VIDEO]

Baci, abbracci e balli al concerto di Beyoncé: Harry e Meghan non avrebbero potuto dissipare meglio le voci di una crisi all'interno della coppia reale.

I due, apparsi molto affiatati, sono stati 'paparazzati' al concerto della Diva del pop al SoFi Stadium di Inglewood, tappa californiana del Renaissance Tour. I video girati dai fan di Beyoncé che si sono accorti dei nobili vicini di spalto, hanno fatto il giro dei social.

Canotta bianca e gonna lunga con spacco, tutta lustrini argento per lei, pantalone bianca e giacca e t-shirt grigio chiaro per lui, i duchi sono stati ripresi sugli spalti mentre ballavano e si abbracciavano. Un gradino più sotto, l'immancabile mamma della duchessa, Doria Ragland, e una sua amica, che non hanno rovinato il momento romantico alla coppia reale più seguita dai tempi dei genitori di Harry: Carlo e Diana.

I 'declassati' da Buckingham si stringono affiatati proprio sulle note di Baby, it's you/You're the one I love/You're the one I need...

E forse non è un caso che Queen Bay piaccia così tanto ai due. In passato, dopo l'intervista bomba sulla famiglia reale britannica che la duchessa di Sussex rilasciò a Oprah , Beyoncé comentò con un "Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Siamo tutti ispirati da te".