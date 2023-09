Kim Jong-un presto in Russia per discutere forniture di armi

AGI - Il leader nordcoreano, Kim Jong-un prevede di recarsi in visita in Russia questo mese, secondo fonti del New York Times. Mosca cerca nuove armi per la sua guerra in Ucraina e una delegazione nordcoreana è andata di recente in Russia in treno per pianificare la missione di Kim.

La Casa Bianca ha confermato che il leader nordcoreano Kim Jong Un prevede di tenere un "impegno diplomatico a livello di leader" con il presidente Vladimir Putin in Russia. "Come abbiamo avvertito pubblicamente, i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord stanno avanzando attivamente", ha detto la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson.

La settimana scorsa la Casa Bianca ha affermato che la Russia era già in trattative segrete e attive con la Corea del Nord per acquisire una serie di munizioni e rifornimenti per la lotta di Mosca in Ucraina. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale Usa, John Kirby, ha affermato che, nonostante le sue smentite, l'anno scorso la Corea del Nord ha fornito razzi e missili alla Russia per essere utilizzati dal gruppo militare Wagner.

Oggi Watson ha detto che gli Stati Uniti hanno esortato la Corea del Nord "a cessare i negoziati sugli armamenti con la Russia e a rispettare gli impegni pubblici presi da Pyongyang di non fornire o vendere armi alla Russia".

Secondo il New York Times, i funzionari governativi Usa affermano che Kim - che raramente viaggia fuori dal suo Paese - probabilmente si recherà questo mese a Vladivostok, sulla costa russa del Pacifico non lontano dalla Corea del Nord, per incontrare Putin.