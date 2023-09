Grave incidente in moto per Mathieu Kassovitz 

AGI - L'attore e regista francese Mathieu Kassovitz è rimasto gravemente ferito in un incidente in moto mentre guidava in un circuito nella regione parigina. Il 56enne, sbalzato violentemente a terra, non è in pericolo di vita ma ha riportato "gravi lesioni alla caviglia e al bacino" ed è stato trasferito dall'autodromo di Linas-Monthlery all'ospedale di Kremlin-Bicetre.

Famoso per aver diretto giovanissimo 'L'Odio', premiato nel 1995 a Cannes, Kassovitz ha recitato in decine di film - tra cui "Un eroe molto discreto" di Jacques Audiard e "Amen" di Costa-Gavras - prima di una nuova ondata di notorietà interpretando 'agente segreto Malotru nella serie tv Le Bureau, andata in onda in Francia dal 2015 al 2020.